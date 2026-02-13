Giacomo Buoncristiani, ex presidente di Mondo Nuovo, è scomparso a 71 anni ad Orentano, lasciando il paese in lutto per la perdita di uno dei suoi protagonisti più attivi e stimati.

ORENTANO Il paese perde un altro dei suoi pilastri. E’ morto a 71 anni Giacomo Buoncristiani, protagonista della vita civile, politica e sociale di Orentano. Tra i fondatori del Ccn–Centro commerciale naturale delle frazioni, presidente del circolo Mondo Nuovo e promotore del primo Maggio a Orentano. "Con profonda commozione, l’intera comunità politica del centrosinistra castelfranchese che si riconosce in Castelfranco Unita si stringe attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni di sempre per la dolorosa scomparsa di Giacomo Buoncristiani – si legge in una nota della coalizione Castelfranco Unita composta da Pd, Psi, Avs e Azione – Giacomo non è stato solo un cittadino e un professionista esemplare, ma un pilastro instancabile della vita civile, politica e sociale di Orentano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scomparso Giacomo Buoncristiani. È stato presidente di Mondo Nuovo

