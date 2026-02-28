L' Armadio Solidale | la nuova iniziativa di Empatia APS che trasforma gli indumenti in dono e dignità

L’associazione Empatia APS ha lanciato “L’Armadio Solidale”, un progetto che invita le persone a donare indumenti usati per distribuirli a chi ne ha bisogno. L’obiettivo è creare un sistema di sostegno diretto sul territorio della Valle Caudina, basato sull’idea che chi può contribuisca a dare dignità e supporto a chi si trova in difficoltà. L’iniziativa si focalizza sulla semplicità del gesto di condividere abiti usati.

L'iniziativa non è solo una risposta a un'esigenza materiale, ma un vero e proprio atto di cura verso la comunità, che prosegue il costante impegno dell'Associazione nel garantire supporto reale alle famiglie Creare un circolo virtuoso di sostegno reciproco sul territorio della Valle Caudina, partendo da un principio semplice ma rivoluzionario: "Chi può dona. Chi ha bisogno prende." Con questo obiettivo, l'Associazione Empatia APS annuncia l'apertura de L'Armadio Solidale, un progetto dedicato alla raccolta e ridistribuzione di abbigliamento per chi si trova in un momento di difficoltà economica.

