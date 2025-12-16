Filottrano iniziativa solidale da parte della Bcc | arriva il contributo per la nuova sede della Croce Gialla

La Bcc di Filottrano rinnova il suo impegno solidale con un contributo destinato alla costruzione della nuova sede della Croce Gialla. Un gesto che rafforza il legame con la comunità locale, sottolineando l’importanza di iniziative a sostegno di progetti utili e condivisi. Il Natale si tinge di giallo, simbolo di solidarietà e impegno sociale.

Quest’anno il Natale della Bcc di Filottrano si colora di giallo. L’istituto di credito prosegue nell’iniziativa solidale a favore di progetti utili alla comunità. Dopo aver reso Filottrano città cardioprotetta con la donazione di sei defibrillatori automatici, comparteciperà alla realizzazione della nuova sede della Croce Gialla di Camerano che da quasi cinquant’anni è un punto di riferimento per l’assistenza del territorio. Con dedizione e spirito di servizio, i volontari dell’associazione operano ogni giorno al fianco dei cittadini, garantendo interventi tempestivi, trasporti sanitari, sostegno e vicinanza nei momenti di maggiore bisogno. Ilrestodelcarlino.it

