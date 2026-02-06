Capelli donati dagli ustionati di Crans | l’iniziativa solidale che sorprende i volontari

Martina Perlini, 31 anni, entra in un salone di Pesaro con una decisione chiara: tagliare i capelli e donarli a chi ne ha più bisogno. L’idea nasce dalla voglia di aiutare e sorprende i volontari, che non si aspettavano una così generosa iniziativa. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha coinvolto anche altri cittadini e ha richiamato l’attenzione sulla solidarietà concreta.

Martina Perlini, 31 anni, è entrata in un salone di parrucchiere a Pesaro, con un’idea precisa: tagliarsi i capelli e donarli a qualcuno che aveva davvero bisogno. Era un gesto semplice, ma significativo. Ecco il momento in cui la sua treccia, cresciuta per anni, si trasformò in un dono per le persone ustionate a Crans-Montana, in Svizzera. Il taglio fu eseguito alla Life Parrucchieri, un’attività situata nel cuore della città, con un’esperienza personale e un impegno sociale forte. Lo scatto della forchetta, il rumore della macchina tagliacapelli, il momento in cui i capelli si separano e restano tra le mani della donna: tutto era parte di un’iniziativa solidale, nata per aiutare i feriti dell’incendio e per dare speranza a coloro che avevano perso parte del loro corpo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Capelli Ustionati

A Rovetta, nel salone Art Hair, la parrucchiera Stefania Cafarchia offre tagli gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli.

A cinque anni, Shannon di Crans-Montana ha deciso di tagliarsi i capelli per donare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Capelli Ustionati

Argomenti discussi: Ogni ciocca è una carezza: oltre 100 trecce dall’Italia per i ragazzi ustionati di Crans-Montana; Acconciatori in rete per gli ustionati di Crans Montana: parte raccolta di capelli solidale promossa da Confartigianato; Raccolgono trecce di capelli per i ragazzi ustionati a Crans Montana; Capelli donati per i ragazzi di Crans decine di chiamate alla parrucchiera.

I miei capelli finiti in dono agli ustionati di CransMartina Perlini, 31 anni: Ho guardato il frutto del taglio e ho pensato che sarebbe diventato qualcosa di importante per qualcun altro. msn.com

Crans-Montana, la piccola Shannon, che a 5 anni si è tagliata i capelli per donarli agli ustionatiLa richiesta di donazione di capelli, da destinare alla creazione di parrucche è partita da alcuni saloni di parrucchieri svizzeri, per poi estendersi, in una vera e propria catena di solidarietà ... vanityfair.it

La prima, la coraggiosa. Un gesto semplice che diventa amore per chi non può più chiedere. Quando la solidarietà prende forma..Capelli donati, speranza condivisa. Un gesto per non dimenticare Crans-Montana facebook