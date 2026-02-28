L’appuntamento-trappola per duemila euro di debito poi la mattanza Ecco come è nato l’omicidio di Rifredi

Un incontro tra due persone a Firenze si è trasformato in un episodio di violenza, quando uno dei partecipanti, con un debito di duemila euro legato a questioni di droga, ha portato all’omicidio di un uomo nel quartiere di Rifredi. La scena si è conclusa con un’esecuzione che ha lasciato sgomenta la comunità locale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Firenze, 28 febbraio 2026 – L'appuntamento per saldare un debito di droga è diventato una mattanza. E l'assunzione di sostanze chimiche, come la nuova "Pv", potrebbero aver moltiplicato la violenza culminata nell'omicidio, avvenuto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze, di Gabriele Citrano, 34enne nato a Palermo ma trapiantato a Pisa, dove lavorava per una nota multinazionale. Omicidio di Firenze, la ricostruzione dei carabinieri (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Per questo delitto, i carabinieri del reparto operativo di Borgo Ognissanti hanno arrestato tre persone, tutti presunti partecipanti, con vari "ruoli", ai fatti avvenuti poco dopo le due della notte tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La rissa, poi le coltellate fatali: 3 arresti per la morte di Gabriele. Forse un debito all’origine dell’omicidioFirenze, 28 febbraio 2026 – Tre persone sono state arrestate per l’omicidio di Gabriele Citrano.

