Recentemente, molte persone hanno ricevuto chiamate misteriose che si interrompono improvvisamente, una tecnica nota come Wangiri. Questa strategia può mettere a rischio la sicurezza dei dati personali. È importante saper riconoscere i segnali di queste chiamate e adottare le misure appropriate per proteggersi. In questa guida, troverai consigli pratici per difenderti dalle truffe telefoniche e mantenere la tua privacy al sicuro.

Nuova ondata di truffe telefoniche colpisce gli utenti italiani: ecco come riconoscere le chiamate sospette Wangiri, proteggersi dai rischi e difendere i propri dati. Negli ultimi tempi, in Italia come nel resto del mondo, si sta diffondendo una nuova forma di truffa telefonica che può sembrare innocua ma nasconde insidie molto pericolose. Le chiamate che squillano una volta o più volte prima di chiudersi improvvisamente, fenomeno noto come Wangiri, sono diventate un allarme crescente per gli utenti italiani, costretti a confrontarsi con un rischio concreto di frode e furto di dati personali. La truffa Wangiri: chiamate sospette e agguati telefonici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Ti chiamano e poi riattaccano, ormai è troppoo tardi, sei finito nella trappola: ecco come difenderti

Ti chiamano, rispondi e dopo 3 secondi esatti agganciano: cè un motivo, non hanno sbagliato - Capita sempre più spesso, tutti credono si tratti di un errore, ma in realtà è qualcosa di molto più grave: tutto quello che si deve sapere Non solo truffe online, ma continuano ad aumentare anche ... macitynet.it

Perché i call center ci chiamano per poi riattaccare subito Possono truffarci in questo modo Facciamo chiarezza - facebook.com facebook