L’antiSanremo Distrazioni di un conservatore durante il Festival | letteratura e brani solo strumentali

Durante il Festival, un conservatore ha preferito dedicarsi alla scrittura di un libro e ad ascoltare musica strumentale, ignorando le trasmissioni principali. Mentre molti seguivano gli eventi di Sanremo, lui si è concentrato su attività alternative, evitando le discussioni e le performance più discusse. La sua scelta ha creato un contrasto con l’atmosfera ufficiale del festival, mantenendo un atteggiamento distaccato e silenzioso.

Mentre le plebi pettegole si sciroppavano cantanti dalle facce imbrattate, io ascoltavo suoni pulitissimi. E portavo avanti il mio saggio sul conservatorismo. Molto meglio la letteratura del giornalismo Festini poco bilaterali. Le notti insonni di Elettra Lamborghini a Sanremo Mentre le plebi pettegole guardavano Sanremo, io scrivevo un libro e ascoltavo musica bella. O almeno cercavo di scrivere, siccome il festival è un grande nemico della concentrazione e ogni sera mi arrivavano messaggi affinché seguissi l'esibizione di questo o di quella, e ogni mattina mi giungevano richieste di commento sulle domande miserabili fatte in conferenza stampa, i tentativi di mettere in difficoltà Carlo Conti e Irina Shayk.