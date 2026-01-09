Il fumetto come strumento di denuncia ambientale | via al Festival della Letteratura
A Carovigno prende il via il Festival della Letteratura
CAROVIGNO - Unendo arte e attivismo ambientale, Carovigno si prepara a ospitare a ospitare la prima edizione del Festival della Letteratura "Nuvole di Carta", un evento culturale inedito che pone al centro il fumetto come strumento di denuncia e sensibilizzazione sociale. L'iniziativa, che si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Foggia capitale della letteratura per ragazzi: in 15mila per il Buck Festival 2025
Leggi anche: Perugia ospita il primo Festival della cultura peruviana" tra letteratura, folklore e cucina
A CAROVIGNO NASCE LA 1ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTERATURA DEDICATO AL FUMETTO, ALL’ARTE E ALL’IMPEGNO CIVILE.
ACCADDE OGGI... 5 gennaio 1932 Nasce ad Alessandria Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano. Da sempre estimatore del fumetto come strumento di comunicazione, nel 1988 si mostrò felicissimo per il primo di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.