Lavorava nonostante la pensione | lascia moglie e due figlie

Fabrizio Braghetto, lavoratore nonostante la pensione, è stato vittima di un incidente sul lavoro, il primo registrato in provincia di Padova nel 2023. Lascia la moglie e due figlie. Questa vicenda evidenzia ancora una volta le sfide e i rischi legati alla sicurezza sul lavoro, anche per chi ha già concluso la propria carriera.

La vittima dell'ennesimo infortunio sul lavoro, il primo in provincia di Padova e in Veneto dall'inizio dell'anno, si chiamava Fabrizio Braghetto. Abitava ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Lascia nello strazio la moglie e i due figli, Luca di 35 e Nadia di 25 anni. Il sessantacinquenne ha.

