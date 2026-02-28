L' ala anteriore McLaren progettata per valorizzare il muso scavato della monoposto

L'ala anteriore di una scuderia di Formula 1 è stata progettata per adattarsi al muso scavato della monoposto, mirata a migliorare le prestazioni aerodinamiche. Le nuove normative per l’aerodinamica attiva, entrate in vigore nel 2026, introducono modifiche importanti per le squadre, con l’obiettivo di ridurre il drag sui rettilinei e migliorare l’efficienza complessiva delle vetture.

L’esordio delle nuove normative per l’aerodinamica attiva nel 2026 segna una svolta significativa: l’obiettivo è ridurre il drag sui rettilinei e contenere i consumi energetici, aprendosi a una moltitudine di soluzioni diverse che stimolano la creatività degli ingegneri. La definizione tecnica permette maggiore libertà progettuale, favorendo interpretazioni differenziate tra i reparti aerodinamici delle scuderie. La cornice normativa mira a contenere le resistenze senza sacrificare l’efficienza generale, con una particolare attenzione all’interazione tra flussi e superfici. In questa cornice, l’ala posteriore emerge come terreno di sperimentazione più evidente: alcune soluzioni puntano su flap che collassano, altre ad avvicinare l’approccio rotante a concept consolidati, con una gamma di esiti molto eterogenea. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

