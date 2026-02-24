Nuova filosofia F1 | foro nel muso per regolare l' ala anteriore ai box

Il nuovo foro nel muso delle monoposto, introdotto per regolare l’ala anteriore durante i pit stop, nasce dalla necessità di adattare le vetture alle regole del 2026. Questa modifica, che permette interventi più rapidi, mira a migliorare la gestione aerodinamica e ridurre i tempi di fermo ai box. I team ora sperimentano soluzioni innovative per ottimizzare le strategie di gara. La tecnologia si evolve rapidamente nel mondo della Formula 1.

Le modifiche regolamentari del 2026 hanno reso l'aerodinamica attiva una componente chiave per il bilanciamento delle monoposto, ponendo l'attenzione sull'ala anteriore. L'estensione di questa tecnologia ha accentuato la necessità di soluzioni innovative per garantire guidabilità, stabilità e prestazioni, soprattutto dove il punto di attivazione può anticiparsi rispetto al passato. Questo cambiamento ha imposto una rivalutazione del punto di intervento ai box: per molti team è comparso un foro sul muso tramite cui i meccanici possono modificare l'angolo dell'ala avvalendosi di una pistola dedicata.

