Audi F1 | un' ala anteriore innovativa ridisegna il frontale della monoposto

12 feb 2026

Questa mattina, le nuove Audi R26 sono state presentate con una grande novità: un’ala anteriore completamente rivista. La monoposto mostra un design aerodinamico più aggressivo, pensato per migliorare il flusso dell’aria e ridurre le turbolenze. La casa tedesca punta a ottimizzare le prestazioni in pista, e la modifica all’ala anteriore sembra essere il primo passo in questa direzione. La prima uscita ufficiale si è svolta a Barcellona, dove sono stati fatti i primi test con questa configurazione.

Le audi r26 mostrano una revisione aerodinamica significativa, distinta dai concentramenti di Barcellona e mirata a una gestione più mirata del flusso sull’insieme della vettura. Le modifiche introdotte incidono su pance, ala anteriore e sull’assetto degli elementi mobili, delineando una direzione di sviluppo orientata a un controllo più preciso del carico dinamico nei tratti veloci e nelle manovre di curva. Le pance rinnovate presentano bocche di raffreddamento orientate in posizione verticale e una sezione iniziale molto più stretta che si amplia successivamente, lasciando parzialmente scoperto un tratto del cono laterale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

