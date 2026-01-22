Nuovo look per via Manzoni continuano i lavori | allestito il cantiere nel quarto isolato
Proseguono i lavori di riqualificazione di via Manzoni, con l’allestimento del cantiere anche nel quarto isolato. Dopo aver aperto al passaggio pedonale il primo isolato sulla fascia centrale, si prosegue con l’avvio dei lavori nel restante tratto. Questa fase mira a migliorare la fruibilità e l’aspetto della zona, mantenendo un intervento graduale e attento alle esigenze dei cittadini.
Il primo isolato è stato aperto al passaggio pedonale sulla fascia centrale, gli operai sono entrati in azione anche nel quarto isolato con l'avvio del nuovo cantiere. Proseguono spediti i lavori per la riqualificazione di via Manzoni, che l'amministrazione comunale intende concludere entro il.🔗 Leggi su Baritoday.it
Riqualificazione via Manzoni: dalla prossima settimana cantiere anche sul quarto isolatoA partire dalla prossima settimana, prenderanno avvio i lavori di riqualificazione anche sul quarto isolato di via Manzoni.
Restyling di via Manzoni, completato il passaggio pedonale nel primo isolatoÈ stato completato il restyling di via Manzoni, con la realizzazione del passaggio pedonale nel primo isolato.
