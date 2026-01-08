Visita all' Abbazia di Praglia | una storia millenaria

L’Abbazia di Praglia, situata tra i tranquilli Colli Euganei, è un importante sito di interesse storico e religioso. Fondata secoli fa, rappresenta un esempio significativo di architettura monastica e cultura benedettina. La visita permette di conoscere la storia millenaria di questo luogo, immerso in un paesaggio naturale di grande charme. Un’occasione per apprezzare la spiritualità e la cultura che hanno segnato questa comunità nel corso dei secoli.

Sabato 17 Gennaio 2026. Immersa e circondata dai suggestivi e quieti Colli Euganei, l'antica abbazia di Praglia accoglie i visitatori da secoli, e fin da subito si intuisce come la regola benedettina del “Ora et labora” sia qui pienamente osservata. Un luogo ricco di fascino, fede, storia e arte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

