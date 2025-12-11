Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis | nuovo amore per la giornalista del Tg1 dopo Cremonini

Giorgia Cardinaletti, nota giornalista del Tg1, sembra aver iniziato un nuovo capitolo sentimentale. Dopo la rottura con Cremonini, si vocifera di una relazione con Francesco Bechis, giovane collega del Messaggero. Questo cambiamento personale ha attirato l'attenzione dei media, aprendo una nuova fase nella vita privata della giornalista.

Un nuovo capitolo privato si apre per Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, che da qualche mese avrebbe intrecciato una relazione con Francesco Bechis, giovane giornalista politico del Messaggero. Una storia iniziata nel massimo riserbo, ma diventata ora di dominio pubblico grazie alle indiscrezioni raccolte negli ambienti giornalistici. Una coppia che esce allo scoperto. Le voci circolavano da settimane, ma la conferma è arrivata dopo un'uscita pubblica significativa: Cardinaletti e Bechis sono stati infatti visti insieme al Premio Graldi, appuntamento dedicato all'ex direttore del quotidiano romano.

