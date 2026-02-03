Il mercato della Vis ha chiuso con alcune cessioni importanti. Pio Stabile è passato alla Virtus Entella, mentre Maxim Schirliu, giovane promessa della Primavera del 2008, è stato ceduto al Palermo. La società ora punta forte su Lari, Jallow e Ferrari per rinforzare l’attacco, lasciando partire alcuni giovani in cerca di più spazio.

Porte girevoli in attacco. Ieri, nell’ultimo giorno di mercato, la Vis oltre alla cessione di Pio Stabile alla Virtus Entella ha definito anche quella del promettente bomber della Primavera classe 2008 Maxim Schirliu al Palermo. Davanti la fiducia oltre al neoacquisto 2008 Alessandro Rizza, enfaint prodige piemontese acquistato nel mercato di gennaio, ricadrà dunque sugli attuali infortunati Nicolò Lari, Sulayman Jallow e Tommaso Ferrari. Il primo, classe 2005, dopo una buona seconda metà di stagione nell’annata scorsa, si era rotto a maggio il legamento crociato del ginocchio sinistro; Sulayman Jallow, acquistato in estate, nei primi tre mesi di questa stagione aveva collezionato due reti in nove presenze, per poi fermarsi a metà novembre per una lesione di terzo grado all’adduttore della coscia destra; Tommaso Ferrari, arrivato in estate in prestito dal Pisa, è invece fuori da metà dicembre per un infortunio al bicipite della coscia destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis: Stabile a Entella e Schirliu a Palermo. Ora si punta forte su Lari, Jallow e Ferrari

Approfondimenti su Entella Schirliu

La Vis ha venduto il suo miglior bomber, Davide Pio Stabile, a poche ore dalla chiusura del mercato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Entella Schirliu

Argomenti discussi: Vis: colpo di scena. Venduto Stabile. Il bomber all’Entella; Vis, l'uscita che non ti aspetti: Stabile si accasa all'Entella e saluta Pesaro; Virtus Entella, presi Pio Stabile e Tirelli. Parte Russo; Serie B. Raffica di movimenti in casa Entella: ufficiale un attaccante e quattro addi.

Vis, l'uscita che non ti aspetti: Stabile si accasa all'Entella e saluta PesaroPESARO Addio Stabile, l’attaccante ha firmato per l’Entella. La Vis, nell’ultimo giorno di mercato, ha messo a segno ... msn.com

L'Entella pesca in Serie C: arriva l'attaccante Stabile dal Vis PesaroPer un Tommaso Fumagalli che saluta, approdando alla Reggiana, c'è uno Stabile che arriva a rinforzare l'attacco di mister Chiapparella. L'Entella ha infatti annunciato il suo arrivo a titolo definiti ... msn.com

Davide Stabile passa all’Entella a titolo definitivo La società desidera ringraziare Davide per il percorso condiviso, per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento ai colori biancorossi dimostrati nel corso della sua esperienza a Pesaro. Questa è un’oper - facebook.com facebook

Continua la favola di Davide Pio #Stabile L’ex #Atalanta, dopo l’ottima stagione in D (7 gol e 6 assist con il Seravezza Pozzi), è tornato alla Vis Pesaro in Serie C I 7 gol e i 2 assist realizzati dal classe 2004 sono valsi la meritata chiamata in Serie B con la #Virt x.com