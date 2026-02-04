Vis Pesaro il dopo Stabile è già cominciato Lari è tornato tra i ranghi Jallow in arrivo

La Vis Pesaro riparte dopo l’addio di Stabile. Nicolò Lari si è allenato con il gruppo e sembra pronto a tornare in campo. Nei prossimi giorni, anche Jallow si unirà alla squadra, con il suo arrivo previsto già da venerdì. La formazione biancorossa si prepara a riprendere il ritmo, puntando a rinforzare l’attacco.

In casa Vis stanno rientrando le punte. Ieri Nicolò Lari ha infatti svolto l’intera sessione di allenamento con la squadra, Jallow lo farà a partire da venerdì. Sulla via del recupero anche il centroavanti classe 2006 Tommaso Ferrari, che in questi giorni si sta allenando a parte. Stellone però ha sempre preferito la via della precauzione e anche con i tre attaccanti questa regola sarà confermata. Per la gara di domenica alle 20:30 al Benelli contro il Forlì, né Lari né Jallow saranno convocati. Gli infortuni appena superati sono stati infatti molto importanti, lesione al crociato Lari e all’adduttore Jallow, e dunque servirà prudenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

