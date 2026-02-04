La Vis Pesaro riparte dopo l’addio di Stabile. Nicolò Lari si è allenato con il gruppo e sembra pronto a tornare in campo. Nei prossimi giorni, anche Jallow si unirà alla squadra, con il suo arrivo previsto già da venerdì. La formazione biancorossa si prepara a riprendere il ritmo, puntando a rinforzare l’attacco.

In casa Vis stanno rientrando le punte. Ieri Nicolò Lari ha infatti svolto l’intera sessione di allenamento con la squadra, Jallow lo farà a partire da venerdì. Sulla via del recupero anche il centroavanti classe 2006 Tommaso Ferrari, che in questi giorni si sta allenando a parte. Stellone però ha sempre preferito la via della precauzione e anche con i tre attaccanti questa regola sarà confermata. Per la gara di domenica alle 20:30 al Benelli contro il Forlì, né Lari né Jallow saranno convocati. Gli infortuni appena superati sono stati infatti molto importanti, lesione al crociato Lari e all’adduttore Jallow, e dunque servirà prudenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro, il dopo Stabile è già cominciato. Lari è tornato tra i ranghi, Jallow in arrivo

Approfondimenti su Vis Pesaro Allenamenti

Il mercato della Vis ha chiuso con alcune cessioni importanti.

A gennaio, Pesaro affronta tre sfide e realizza tre acquisti, segnando un punto di passaggio tra presente e futuro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vis Pesaro Allenamenti

Argomenti discussi: Scontri fra tifosi di Livorno e Vis Pesaro, due finiscono al pronto soccorso; Vis Pesaro, trasferta in casa della Pianese vietata ai tifosi biancorossi dopo gli scontri di Livorno; Serie C, la Vis Pesaro torna a sorridere: Pianese ribaltata; Vis Pesaro torna a ruggire.

Vis Pesaro, trasferta in casa della Pianese vietata ai tifosi biancorossi dopo gli scontri di LivornoTrasferta vietata dopo gli scontri di Livorno. Per la partita Pianese – Vis Pesaro, 23esima giornata del campionato di C1 girone B, in programma sabato 31 gennaio a Piancastagnaio, ... corriereadriatico.it

Vis Pesaro, pomeriggio nero in campo e fuori: altro ko e scontri tra tifosiSERIE C - A Livorno finisce 2-1, terzo ko di fila. Prima dei match tafferugli tra ultras, tre sostenitori marchigiani feriti Prosegue il momento nero della Vis Pesaro. alla terza sconfitta in altretta ... youtvrs.it

Giudice sportivo: multe per Ascoli, Samb e Vis Pesaro - facebook.com facebook

Serie B | Virtus Entella, presentata un'offerta alla Vis Pesaro per Davide Stabile x.com