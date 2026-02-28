La Virtus può giocare d’anticipo Match con il Partizan l’11 marzo

La Virtus si prepara a giocare d’anticipo, con il match contro il Partizan che si terrà l’11 marzo. La squadra ha avuto qualche giorno di riposo e tornerà in palestra lunedì all’Arcoveggio, iniziando così la preparazione per la prossima partita di Eurolega. L’avversario sarà il Real Madrid di Sergio Scariolo.

Un po' di riposo, per la Virtus, che tornerà in palestra, all'Arcoveggio, lunedì, per cominciare a preparare il prossimo incontro di Eurolega, a Madrid, contro il Real di Sergio Scariolo. Ed è proprio riconducibile all'Eurolega una delle possibili novità legate al mondo bianconero. La settimana successiva, il 12 marzo, i ragazzi di Dusko Ivanovic torneranno in campo, alla Virtus Arena, per incrociare il Partizan Belgrado. Forse, però, dovrebbero tornare. Perché il condizionale? Perché il Bologna, nel frattempo, è approdato agli ottavi di finale di Europa League e giocherà la prima gara, al Dall'Ara, il 12 marzo. Il match, quello calcistico, è in programma alle 18,45.