Virtus grandi motivazioni in serbo Con il Partizan per riscattarsi subito

La Virtus torna in campo con grandi motivazioni, pronta a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive in Eurolega e in campionato. La sfida contro il Partizan rappresenta un’occasione per riprendere il proprio cammino e rialzarsi, con il ritorno di Matt Morgan che rafforza la squadra. Appuntamento questa sera alle 20.

Vincere per risollevarsi e riprendere il proprio cammino. Reduce dalla doppia sconfitta con Hapoel Tel Aviv in Eurolega di venerdì e di domenica a Milano contro l’Olimpia, la Virtus riabbraccia Matt Morgan e torna in campo questa sera alle 20.30 per affrontare alla Belgrad Arena il Partizan. Quello che attende Alessandro Pajola e compagni è il primo di due confronti che vedrà venerdì i bianconeri tornare in campo sempre a Belgrado stavolta con la Stella Rossa. Dalla doppia sfida serba, coach Dusko Ivanovic si attende risposte positive dalla sua Virtus, con intensità, difesa, ma anche ritrovando quella fluidità offensiva che è mancata domenica scorsa con Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

