Basket la Virtus Bologna fa il colpaccio a Belgrado e travolge il Partizan in Eurolega!

La Virtus Bologna conquista una vittoria importante in Eurolega, sorprendendo il Partizan a Belgrado. Dopo un periodo difficile, la squadra torna a sorridere con una prestazione convincente in trasferta, dimostrando carattere e determinazione. Un risultato che ridà fiducia e rilancia le ambizioni europee dei bianconeri, pronti a risalire la classifica e a dimostrare il loro valore sul palcoscenico continentale.

EuroLega, 16ª giornata: Virtus Bologna magnifica! Dominato il Partizan a Belgrado con una grande prestazione - Partizan Belgrado e Virtus Bologna si affrontano nella prima delle due partite settimanali in terra serba per la squadra allenata da Coach Ivanovic. basketinside.com

