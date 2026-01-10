Preso truffatore seriale Finto ufficiale giudiziario deruba un’ottantenne e una coppia di anziani

Un uomo, spacciandosi per ufficiale giudiziario inviato dai carabinieri, ha truffato un’ottantenne di Montegiorgio e una coppia di anziani, sottraendo loro somme di denaro. L’operazione è stata portata a termine con inganno e senza alcuna autorizzazione ufficiale. Le autorità stanno indagando per identificare e fermare il responsabile di questa serie di truffe ai danni di persone anziane nella zona.

Fingendosi un ufficiale giudiziario mandato dai carabinieri, è riuscito a truffare una coppia di anziani di Montegiorgio e una donna di Recanati. Il giovane malvivente, però, ha dovuto fare i conti con i poliziotti della squadra mobile e della squadra volante della questura di Fermo, che lo hanno fermato e arrestato. In manette è finito un 20 enne campano. Il blitz è scattato quando, intorno alle 16, gli uomini della squadra volante, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno intercettato, sulla Provinciale "Val d'Ete Vivo" di Fermo, un suv di colore nero, seguendolo sino al casello autostradale A14 di Porto San Giorgio, per effettuare un controllo.

