Cna Rimini protagonista al Sigep l’artigianato del gusto al centro della scena internazionale

Da riminitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cna Rimini partecipa a Sigep World dal 16 al 20 gennaio presso la Fiera di Rimini. In questa occasione, l’associazione rappresenta l’artigianato del gusto e le eccellenze del foodservice a livello internazionale, in collaborazione con Cna Emilia-Romagna. L’evento costituisce un momento importante per valorizzare le competenze del settore e promuovere le produzioni artigianali della regione.

Dal 16 al 20 gennaio Cna Rimini, insieme a Cna Emilia-Romagna, sarà protagonista a Sigep World, l’appuntamento leader mondiale dedicato alle eccellenze del foodservice, in programma alla Fiera di Rimini. Un evento che riunisce i settori gelato, pastry & chocolate, coffee, bakery e pizza. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Guide de L’Espresso 2026: l’Italia del gusto al centro della scena

Leggi anche: Ambiente, Gesenu protagonista al salone internazionale Ecomondo di RImini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

cna rimini protagonista sigepCna Rimini protagonista al Sigep, l’artigianato del gusto al centro della scena internazionale - Lo stand sarà animato da incontri, momenti di dialogo e degustazioni, diventando uno spazio vivo all’interno della fiera ... riminitoday.it

cna rimini protagonista sigepSigep, Rinaldini presidente di giuria al Campionato del mondo juniores di pasticceria - I golosi di dolci e gelati, quest'anno, potranno osservare i più grandi pasticceri del mondo sfidarsi in un ... chiamamicitta.it

cna rimini protagonista sigepDal 16 al 20 gennaio a Rimini Fiera, organizzato da IEG, apre “SIGEP World” - Tutto pronto alla Fiera di Rimini, per l’apertura dei battenti di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). lapilli.eu

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.