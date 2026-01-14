Cna Rimini protagonista al Sigep l’artigianato del gusto al centro della scena internazionale
Cna Rimini partecipa a Sigep World dal 16 al 20 gennaio presso la Fiera di Rimini. In questa occasione, l’associazione rappresenta l’artigianato del gusto e le eccellenze del foodservice a livello internazionale, in collaborazione con Cna Emilia-Romagna. L’evento costituisce un momento importante per valorizzare le competenze del settore e promuovere le produzioni artigianali della regione.
Dal 16 al 20 gennaio Cna Rimini, insieme a Cna Emilia-Romagna, sarà protagonista a Sigep World, l’appuntamento leader mondiale dedicato alle eccellenze del foodservice, in programma alla Fiera di Rimini. Un evento che riunisce i settori gelato, pastry & chocolate, coffee, bakery e pizza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
