Il film di Mike Flanagan, tratto da un racconto di Stephen King, passa inosservato al box office. Nonostante la qualità, ha fatto fatica a trovare il suo pubblico. Ora, in blu-ray, può meritare una seconda chance.

Il bellissimo film di Mike Flanagan tratto dal racconto di Stephen King è stato purtroppo trascurato al botteghino. Adesso grazie all'uscita dell'ottimo blu-ray Eagle c'è la possibilità di recuperare questo piccolo gioiello. Mago del brivido e re dell'horror, certo, ma chi è appassionato di Stephen King sa che il celebre e prolifico scrittore del Maine non è solo questo. Anzi forse il meglio l'ha dato in storie che parlano semplicemente della magia della vita e della realtà della morte, delle emozioni del quotidiano, dei vari anfratti di cui sono permeate le nostre esistenze, storie che solo a volte solo accompagnate da un leggero velo di paranormale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Life of Chuck: ecco perché questo Stephen King poetico va recuperato in blu-ray

Approfondimenti su Chuck Story

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Chuck Story

Argomenti discussi: The life of chuck; Home Video di gennaio 2026: 4K, blu-ray, dvd...; Stephen King attacca l’ICE: La Gestapo Americana; Novità Sky e NOW: le uscite di febbraio 2026 tra serie, film e documentari.

The Life of Chuck: ecco perché questo Stephen King poetico va recuperato in blu-rayIl bellissimo film di Mike Flanagan tratto dal racconto di Stephen King è stato purtroppo trascurato al botteghino. Adesso grazie all'uscita dell'ottimo blu-ray Eagle c'è la possibilità di recuperare ... movieplayer.it

The Life of Chuck: l’adattamento di Mike Flanagan che svela il lato più umano di Stephen KingRo,a. 23 settembre 2025 – Con The Life of Chuck, Mike Flanagan torna a pescare nello sterminato universo di Stephen King, ma stavolta lo fa abbandonando l’horror puro per esplorare emozioni, ricordi ... quotidiano.net

Una pizza è buona, ma in compagnia è perfetta Chi inviti The Life 0774 050880 / 377 3639989 The Life - Via San Polo dei Cavalieri snc, Marcellina (Rm) @__focuslab__ - facebook.com facebook