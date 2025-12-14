Presence in blu-ray ecco perché Steven Soderbergh è finito nella Midnight Factory

Steven Soderbergh, regista versatile e innovativo, continua a sorprendere con la sua capacità di esplorare generi differenti. La sua ghost-story ha riscosso successo, portandolo a ottenere una distribuzione in blu-ray nella collana Midnight Factory. Questa edizione si distingue per la qualità tecnica, offrendo ai fan un'opportunità imperdibile di rivivere un'opera che conferma il talento e la versatilità del regista.

Il regista sempre pronto ad abbracciare generi diversi, con la sua suggestiva ghost-story si è meritato la distribuzione in homevideo nella Midnight Factory con un'edizione tecnicamente eccellente. Ma che ci fa un regista raffinato, elegante e premio Oscar come Steven Soderbergh, con il suo film Presence, nella collana Midnight Factory? Quest'ultima, come noto, è la bellissima e preziosa etichetta creata da Plaion che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale dell'horror, spaziando tra i classici contemporanei del genere e le declinazioni thriller e fantasy, tra piccoli prodotti indipendenti da scoprire, film già noti ma anche opere prime. Movieplayer.it

