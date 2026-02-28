Bianca Balti ha partecipato nuovamente a Sanremo durante la quarta serata, indossando un abito dorato. Era la sua terza apparizione sul palco dell’Ariston. Alla serata, la modella ha portato un messaggio di speranza attraverso il suo abbigliamento. La sua presenza ha rappresentato anche un ritorno alla scena pubblica dopo aver affrontato una malattia e momenti di depressione.

Bianca Balti è stata la protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo. Per la top model è la terza volta all’Ariston: quest’anno il suo ritorno segna anche una sorta di rinascita personale, dopo la malattia e la depressione. Per questo, gli abiti sono stati scelti con una precisa intenzione: festeggiare la sua « nuova luce ». Il significato simbolico dei look di Bianca Balti a Sanremo. Per la quarta serata di Sanremo, Bianca Balti si è affidata allo stilista Alessandro Michele: i quattro abiti indossati sul palco e il look della conferenza stampa sono tutte creazioni della Maison Valentino, scelte insieme allo stylist Lorenzo Oddo. L’anno scorso, Bianca Balti aveva affiancato Carlo Conti a Sanremo 2025, segnando il ritorno sulle scene dopo gli interventi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La top model torna a Sanremo, un anno dopo: chi l'ha vestita e il messaggio di speranza dietro l'abito oro.

Sanremo 2026, chi è Irina Shayk: la top model russa co-conduttrice terza serata(Adnkronos) – Irina Shayk è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 di stasera, giovedì 26 febbraio.

Leggi anche: A Sanremo ci sarà anche Bianca Balti, Carlo Conti annuncia il ritorno della top model: «Ci racconterà quest’anno di grande forza»

Una selezione di notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Bianca Balti chi è: la modella torna come co-conduttrice; Non solo Irina Shayk: le top model che hanno alzato l’asticella dello stile a Sanremo; Sanremo 2026, Bianca Balti torna sul palco. Carlo Conti: Il suo anno di forza ed energia; Bianca Balti superstar: Comunità e sorellanza. La mia cura per la malattia.

Festival di Sanremo 2026: Bianca Balti illumina la serata delle cover con quattro abiti da sognoL a serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 ha un’unica protagonista in fatto di stile: Bianca Balti, la top model, più radiosa che mai, illumina il teatro Ariston con quattro abiti di alta ... iodonna.it

Non solo Irina Shayk: le top model che hanno alzato l’asticella dello stile a SanremoDa Eva Herzigova a Megan Gale, fino a Bianca Balti, che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover. amica.it

Siamo in tema di Sanremo e stasera ci aspetta la serata finale. E musica sia, con una foto storica della nostra Banda musicale #lanostrastoria #essercisempre - facebook.com facebook

Sanremo, conferenza stampa ultima serata: tutti gli aggiornamenti in diretta x.com