Sanremo 2026 chi è Irina Shayk | la top model russa co-conduttrice terza serata

(Adnkronos) – Irina Shayk è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 di stasera, giovedì 26 febbraio. La top model russa affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini, portando sul palco dell’Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent’anni. Per Shayk "è un sogno che diventa realtà", come ha scritto sui social. Nata nel 1986 a Emanželinsk, negli Urali, Irina Valer’evna Šajchlislamova — questo il suo nome completo — è figlia di un minatore tataro e di un’insegnante di musica russa. "La musica è stata la mia prima lingua", ha raccontato più volte: a sei anni suonava già il pianoforte, a nove studiava in una scuola musicale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

SANREMO | Irina Shayk: "Fiera di essere russa, non entro in questioni politiche". La top model: "Sono qui per la musica, porto un messaggio di amore e di pace" #ANSA facebook

