La tenda della comunità Porta aperta rinasce a villa Bonfiglio | torna il presidio di speranza

A villa Bonfiglio la tenda della comunità Porta aperta viene ricostruita dopo il incendio che l’aveva distrutta all’alba del 24 luglio. La struttura, simbolo di accoglienza, è stata rimessa in piedi e torna ad essere un punto di riferimento per la comunità. L’evento segna la riapertura del presidio di speranza, ora ripristinato dopo i danni del rogo.

Il cuore di villa Bonfiglio torna a battere. Dopo il rogo che all’alba del 24 luglio aveva distrutto la tenda della comunità missionaria Porta aperta, quella struttura simbolo di accoglienza è di nuovo in piedi. Un segno concreto, visibile, che va oltre la ricostruzione materiale: è la prova che una comunità unita sa rialzarsi anche quando il colpo è stato durissimo. L’incendio aveva devastato completamente il tendone all’interno di villa Bonfiglio estendendosi anche al costone adiacente senza provocare feriti. All’interno erano presenti bombole di gas che, fortunatamente, non sono esplose. A dare l’allarme, attorno alle 4 del mattino, era stato un residente del viale della Vittoria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

