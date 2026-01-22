Domani, al palazzo arcivescovile di Siena, in piazza Duomo, sarà presentato il libro sulla nuova pedagogia

Una riflessione sul significato e il valore dell’ educazione è il tema del libro che sarà presentato domani al palazzo arcivescovile di Siena, in piazza Duomo. Si tratta del lavoro di Chiara Palazzini e Giuliana Migliorini, intitolato ‘ Per una comunità aperta alla speranza. Riflessioni pedagogiche e prospettive educative’, con la prefazione di Dario Edoardo Viganò, membro della Pontificia accademia delle scienze sociali. L’appuntamento è fissato alle 17 ed è rivolto sia agli studenti che si avvicinano allo studio delle scienze dell’educazione, sia agli educatori, agli operatori pastorali e alle comunità che desiderano approfondire il significato e il valore dell’educazione nel contesto contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova pedagogia ’Comunità aperta alla speranza’

