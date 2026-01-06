È finito il Giubileo della speranza papa Leone chiude la porta santa aperta da Bergoglio – Il video

Il Giubileo della speranza si è concluso con la cerimonia di chiusura della porta santa, eseguita da papa Leone XIV. Questa iniziativa, iniziata con l'apertura da parte di papa Bergoglio, ha rappresentato un momento di riflessione e rinnovamento spirituale per i fedeli. La chiusura ufficiale segna la fine di un periodo dedicato alla speranza e alla spiritualità condivisa dalla comunità cattolica.

Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente il Giubileo della speranza con la chiusura della porta santa da parte del pontefice. Alla cerimonia assisteva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 9.41 il Pontefice ha sigillato la Porta Santa che era stata aperta il 24 dicembre 2024 da papa Francesco. Prima dell’atto solenne, il Papa si è raccolto in ginocchio davanti alla soglia pronunciando parole significative: «Ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, il Giubileo 2025 è finito: programma del 6 gennaio Leggi anche: Giubileo, Papa chiude la Porta Santa di S. Pietro aperta da Francesco La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito - Leone XIV ha specificato che "la porta del Buon Pastore resta aperta per accoglierci". rtl.it

