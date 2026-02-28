La storia del presunto attacco del Ramadan in un supermercato tedesco

Un video mostra un uomo vestito di nero mentre rovescia cibi e bevande all’interno di un supermercato tedesco. L’episodio è avvenuto durante il mese di Ramadan e ha attirato l’attenzione di molti. Le immagini sono state condivise sui social, suscitando reazioni di vario tipo. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle motivazioni dell’uomo o sulla dinamica dell’accaduto.

Circola un video dove un uomo, vestito di nero, rovescia cibi e bevande all'interno di un supermercato. Secondo la narrazione social, si tratterebbe di un musulmano radicale che, in data 19 febbraio 2026, avrebbe preso di mira un supermercato tedesco con il fine di "distruggere il cibo degli infedeli" durante il Ramadan. Si tratta di una notizia fuorviante. MUSULMANO RADICALE DISTRUGGE IL CIBO DEGLI INFEDELI!Il 19022026, nel Kaufland di Altenburg: primo giorno di Ramadan, rovescia yogurt, succhi e merci urlando perché i tedeschi non digiunano! La Sharia imposta con il terrore, bambini terrorizzati, danni per migliaia di euro. Svegliati,... La storia del presunto attacco del Ramadan in un supermercato tedescoSecondo quanto riportato dal tedesco TAG24, l'uomo «era in stato di disagio mentale» e successivamente trasportato in un ospedale vicino per ulteriori cure. Il portale locale Abg-net.de (Altenburg Not ... open.online