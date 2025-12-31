Mosca mostra video del drone del presunto attacco contro residenza di Putin | Kiev respinge accuse cosa sappiamo

Mosca ha diffuso un video che mostra il presunto drone coinvolto in un attacco alla residenza di Putin nel Novgorod. Kiev respinge le accuse e sostiene di non essere coinvolta. La vicenda potrebbe avere ripercussioni sui negoziati di pace tra Russia e Ucraina, mentre le dichiarazioni ufficiali e le fonti internazionali continuano a monitorare la situazione.

Cosa sappiamo sul presunto attacco ucraino alla residenza di Vladimir Putin nel Novgorod e come potrebbe influire sui negoziati di pace tra Mosca e Kiev: dalle accuse reciproche al video diffuso dal ministero degli Esteri russo, fino alle dichiarazioni dell'Ue.

Ucraina, Mosca mostra in video drone che avrebbe attaccato residenza Putin. L'Ue: 'Accuse infondate' - Merz: 'Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze' (ANSA) ... ansa.it

Putin, i dubbi sull'attacco alla residenza. Mosca mostra in un video i resti di un drone recuperato - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza ... ilmessaggero.it

UCRAINA | Attacchi russi nella notte su Odessa, feriti tre bambini. Mosca mostra in video il drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin. Il Papa: "Scenari di guerra sconvolgono il pianeta". Merz: "Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze" #ANS x.com

Putin vede molte opportunità nella fretta di Trump per arrivare a una accordo sull’Ucraina. La fuffa sulla “zona cuscinetto” incuriosisce Mosca e il capo del Cremlino mostra le sue intenzioni per il 2026. Di Micól Flammini - facebook.com facebook

