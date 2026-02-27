A Gerusalemme cresce la paura per attacco Iran nei giorni del Ramadan
A Gerusalemme cresce la paura di un attacco iraniano durante il Ramadan. In questa situazione, si teme che un intervento degli Stati Uniti a Teheran possa scatenare una risposta degli ayatollah contro Israele. Questa preoccupazione ha portato a un aumento del livello di allerta nella città e nelle forze di sicurezza israeliane. La tensione tra le parti si mantiene alta in queste settimane.
Un possibile attacco americano a Teheran e la prevedibile reazione degli ayatollah contro lo Stato ebraico fa innalzare il livello di allerta anche in Israele. Un clima di paura documentato a Gerusalemme dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
