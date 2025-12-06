A Fiumicino gli Stati Generali delle forze di maggioranza e delle Liste civiche
Fiumicino, 6 dicembre 2025 – Sono stati convocati gli Stati Generali delle forze di maggioranza e delle Liste civiche, un appuntamento strategico dedicato alla definizione delle linee di sviluppo della città. L’incontro si terrà il 9 dicembre alle ore 18 presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, alla presenza del sindaco Mario Baccini e di importanti esponenti nazionali e regionali, chiamati a offrire un contributo di visione e competenza. Un’ occasione, aperta alla cittadinanza, per fare il punto sulla situazione attuale e condividere, con trasparenza e senso di responsabilità, le priorità che guideranno l’azione amministrativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
