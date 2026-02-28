La serata finale di Sanremo Il messaggio di Conti sulla guerra Clerici-De Martino nel 2027

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 si tiene all'Ariston con la partecipazione di tutti i 30 Big in gara. La conduzione è affidata a Carlo Conti e Laura Pausini. Durante la serata, Conti ha rivolto un messaggio sulla guerra, e tra gli ospiti ci sono Clerici e De Martino, annunciati come protagonisti nel 2027.

Al via la finalissima del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: vedrà all'Ariston tutti i 30 Big in gara. I cinque artisti più votati torneranno per una seconda esibizione, che deciderà il vincitore. Co-conduttori di serata la giornalista Giorgia Cardinaletti e il comico Nino Frassica. Super ospite Andrea Bocelli. Si parla anche di femminicidi con Gino Cecchettin. I Pooh celebrano 60 anni di carriera in Piazza Colombo. Durante la serata dovrebbe esserci, intorno alle 23 il passaggio di consegne tra Conti e Stefano De Martino perché sarà proprio il volto di Affari Tuoi il conduttore di Sanremo 2027. 20.45 - "Il festival non si ferma neanche davanti grandi conflitti internazionali.