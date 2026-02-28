La scuola non si etichetta | autonomia costituzionale e libertà d’insegnamento contro ogni strumentalizzazione

A Bagno a Ripoli, un gruppo consiliare ha presentato una mozione che riguarda l’autonomia della scuola e la libertà d’insegnamento. La proposta è stata discussa nel massimo consesso cittadino e affronta il tema del rispetto delle caratteristiche proprie delle istituzioni scolastiche, opponendosi a qualsiasi forma di strumentalizzazione. La discussione si concentra sui principi fondamentali che regolano l’attività educativa.

A Bagno a Ripoli una mozione consiliare d’un gruppo rappresentato nel massimo consesso cittadino, all’opposizione nella città, in maggioranze nel Paese, ha proposto di modificare la denominazione ufficiale delle scuole del territorio introducendo, accanto al nome istituzionale, diciture che ne qualifichino il presunto orientamento ideologico “insegnato e voluto” dal corpo docente e dalla dirigenza. Tra le etichette suggerite figurano espressioni come “politicamente schierata a sinistra”, “ideologicamente comunista”, “favorevole alle teorie lgbtq+ eo woke”, “antiamericana”, “antisionista”, “antifascista”, “anticattolica”, “antidemocratica”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara a Cracovia: la Memoria passa dai laboratori della scuola italiana. L’appello agli studenti contro ogni forma di pregiudizio e strumentalizzazioneIl Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato al Teatro Groteska di Cracovia durante il Viaggio della Memoria organizzato...

La libertà di insegnamento non si toccaNegli ultimi giorni ha fatto discutere molto a livello mediatico la vicenda del gruppo di Azione, giovanile di Fratelli d’Italia, che ha promosso...

