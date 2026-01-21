Valditara a Cracovia | la Memoria passa dai laboratori della scuola italiana L’appello agli studenti contro ogni forma di pregiudizio e strumentalizzazione

Il Ministro Giuseppe Valditara ha partecipato a Cracovia al Viaggio della Memoria, sottolineando l'importanza dei laboratori scolastici italiani nel mantenere viva la memoria storica. Nel suo intervento, ha rivolto un appello agli studenti contro ogni forma di pregiudizio e strumentalizzazione, evidenziando il ruolo fondamentale dell’educazione nel promuovere valori di rispetto e tolleranza. Un momento di riflessione volto a rafforzare il legame tra scuola e memoria storica.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato al Teatro Groteska di Cracovia durante il Viaggio della Memoria organizzato dal Ministero. L’esponente del governo ha espresso apprezzamento per l’iniziativa: “Sono particolarmente orgoglioso di questi laboratori, è la prima volta che questi percorsi di studio, di consapevolezza, danno vita a dei laboratori che esprimono la qualità della nostra scuola”. La novità di questa edizione riguarda i laboratori didattici che accompagnano le visite ai luoghi della Shoah. Il Ministro ha sottolineato come i laboratori vivifichino e rendano consapevoli gli studenti: “Non è soltanto visitare un luogo, ma è anche viverlo con delle esperienze personali, sapendo reinterpretare, sapendo creare, sapendo costruire partendo da quel luogo”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara e il Viaggio della Memoria a Cracovia: “Questi 80 anni ci hanno fatto acquisire la consapevolezza che ogni essere umano ha una sua dignità”Il ministro Valditara ha concluso il Viaggio della Memoria a Cracovia, sottolineando l’importanza di ricordare e rispettare la dignità di ogni individuo.

Al via il Viaggio della Memoria 2026: oltre 100 studenti in formazione itinerante verso CracoviaÈ iniziato oggi il Viaggio della Memoria 2026, un percorso formativo itinerante promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’UCEI, rivolto a oltre 100 studenti.

