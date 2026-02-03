La libertà di insegnamento non si tocca

Negli ultimi giorni, la notizia ha fatto il giro dei social e dei giornali. Un gruppo giovanile di Fratelli d’Italia, Azione, ha avviato un’operazione per schedare i docenti considerati di sinistra. La vicenda si è prima concentrata a Pordenone, poi è diventata un caso nazionale. La polemica non si ferma, e il tema della libertà di insegnamento torna a essere al centro del dibattito pubblico.

