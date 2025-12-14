Volley serie B | Cavallino 4 Torri a Loreto per la continuità sfida d’alta classifica

La decima giornata della serie B maschile girone D si apre con una sfida di alta classifica tra Cavallino 4 Torri e Novavolley a Loreto. La partita, in programma domenica alle 17, rappresenta un'occasione importante per i biancoblù di mantenere la continuità e consolidare la posizione in classifica.

La decima giornata della serie B maschile girone D vede la Cavallino 4 Torri impegnata domenica alle 17 a Loreto contro il Novavolley. Si tratta di una delle tre trasferte previste in questo mese di dicembre: la squadra ferrarese proviene dalla vittoria in rimonta 3-1 a Fermo mentre sabato. Ferraratoday.it Cavallino, esame da big. A Loreto vale doppio - La decima giornata della serie B maschile girone D vede la Cavallino 4 Torri impegnata oggi a Loreto contro il NovaVolley (inizio partita alle 17), Si tratta di una delle tre trasferte previste in que ... ilrestodelcarlino.it

Volley serie B. Cavallino 4 Torri sbanca Fermo. Adesso è quarta in classifica - Sul 22 la squadra granata si ferma, senza riuscire più ad attaccare, e al primo setball, il tocco di seconda di Ciardo è murato ... ilrestodelcarlino.it

