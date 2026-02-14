una sfida ad alta quota sab group arriva osimo

La Sab Group Rubicone in Volley si prepara a una partita importante a Osimo, dopo aver affrontato diverse difficoltà nelle ultime settimane. La squadra di coach Rossi si allena duramente per affrontare la sfida di oggi alle 17, che potrebbe segnare una svolta nella stagione.

La Sab Group Rubicone in Volley si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della stagione. Oggi, alle 17.30, i gialloblù ospiteranno infatti Osimo, capolista del girone D del campionato di serie B di pallavolo maschile e che precede i romagnoli in classifica con un solo punto di vantaggio: 34 contro 33, racimolati nel corso delle prime 13 giornate del torneo. Osimo fino ad ora ha perso soltanto una volta, il Rubicone due. Dunque sui due lati della rete si affronteranno le più competitive protagoniste del campionato, con la consapevolezza che in palio ci sono punti che potrebbero valere il controsorpasso dei rubiconiani (a lungo alla guida del gruppo durante il girone di andata) o un significativo allungo dei marchigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sab Group Rubicone ha iniziato il girone di ritorno con il piede giusto.

