Dopo i bombardamenti di Stati Uniti e Israele, l’Iran ha risposto con lanci di missili e droni contro obiettivi in Israele e in diversi paesi del Golfo, tra cui Bahrein e Kuwait. Sono stati diffusi video che documentano l’attacco, confermando le azioni militari della regione. Le operazioni sono state rivendicate come rappresaglie per gli attacchi precedenti.

Sabato l’Iran ha risposto agli estesi attacchi compiuti da Stati Uniti e Israele sul suo territorio con altri bombardamenti, sia in Israele che contro basi militari statunitensi in Qatar, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Quella di colpire obiettivi nei paesi del Golfo è per l’Iran una strategia precisa: sono attacchi di grande effetto e valore simbolico, e sono più facili che tentare di superare la difesa antiaerea israeliana. In alcuni di questi paesi sono stati colpiti anche bersagli civili. Il Post segue tutti gli aggiornamenti sulla guerra con questo liveblog. L’Iran ha lanciato decine di missili e droni contro Israele, ma non hanno avuto conseguenze gravi perché sono stati in gran parte intercettati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La ritorsione iraniana dopo i bombardamenti di Stati Uniti e Israele, con i video

La ritorsione iraniana ai bombardamenti di Stati Uniti e Israele, con i videoHa lanciato missili e droni contro Israele e ha colpito vari paesi del Golfo tra cui Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti Sabato l’Iran ha risposto...

Iran: il programma missilistico «non è negoziabile», crescono le tensioni con Israele e Stati UnitiTeheran ribadisce la linea dura sul proprio arsenale missilistico mentre Israele cerca l’appoggio di Washington per nuove opzioni militari.

Aggiornamenti e notizie su Stati Uniti.

Temi più discussi: Strike di Israele poil'attacco Usa: qual è la strategia segreta di Trump contro l'Iran; L'Iran sotto attacco di Usa e Israele: Khamenei è morto, abbiamo ritrovato il corpo; In Iran pronto lo scudo del regime: armi e laboratori interrati, risposta con razzi e kamikaze; Ma che cosa vuole Trump dall’Iran?.

Conflitto regionale: la risposta iraniana dopo i raid di Usa e IsraeleUn quadro aggiornato degli strike su Teheran e delle ondate missilistiche e drone lanciate dall'Iran verso Israele e basi dove operano forze statunitensi. Analizziamo obiettivi, difese e possibili svi ... notizie.it

La ritorsione iraniana ai bombardamenti di Stati Uniti e Israele, con i videoIn Bahrein i missili e i droni iraniani hanno colpito, fra le altre cose, il quartier generale della marina statunitense. Su internet sono circolati video di persone che festeggiavano gli schianti dei ... ilpost.it

Gli Stati Uniti non vanno a liberare un territorio perché sono buoni e perché sono bravi, ma ci vanno perché lì ci sono risorse, ci sono interessi, c'è potere e c'è maggior ricchezza che possono acquisire. Se però in questo momento si va nelle strade di Teheran, - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlerà oggi alla nazione in merito all’attacco contro l’Iran. La notizia è stata rivelata da un funzionario americano al sito di informazione Axios. Non sono stati ancora forniti dettagli sull’orario o sui contenuti dell’in x.com