Iran | il programma missilistico non è negoziabile crescono le tensioni con Israele e Stati Uniti

L'Iran conferma la fermezza sul suo programma missilistico, considerato elemento strategico irrinunciabile. Le tensioni aumentano con Israele e gli Stati Uniti, che monitorano attentamente le mosse di Teheran. La situazione resta complessa, con possibili sviluppi in ambito militare e diplomatico. Questa dinamica evidenzia le sfide di un’area già caratterizzata da tensioni persistenti e da un equilibrio instabile.

Teheran ribadisce la linea dura sul proprio arsenale missilistico mentre Israele cerca l’appoggio di Washington per nuove opzioni militari. Tra esercitazioni dei Pasdaran, rapporti di intelligence e timori interni, lo scontro regionale torna a salire di livello. I l programma missilistico della Repubblica islamica dell’Iran «non è negoziabile ». A ribadirlo, lunedì, è stato il Ministero degli Esteri di Teheran, intervenendo sulle indiscrezioni secondo cui Israele starebbe cercando l’appoggio degli Stati Uniti per una possibile nuova azione militare contro l ’Iran. La posizione ufficiale iraniana arriva in un momento di crescente tensione regionale e mentre si moltiplicano le segnalazioni di attività militari considerate anomale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iran: il programma missilistico «non è negoziabile», crescono le tensioni con Israele e Stati Uniti Leggi anche: Iron Beam, Israele pronto a schierare nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre, possibili scontri con Iran: “Risponderemo duramente” Leggi anche: Gli Stati Uniti schierano il più grande dispiegamento militare davanti al Venezuela: “Probabile attacco missilistico” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Iran: il programma missilistico «non è negoziabile», crescono le tensioni con Israele e Stati Uniti - Teheran ribadisce la linea dura sul proprio arsenale missilistico mentre Israele cerca l’appoggio di Washington per nuove opzioni militari. panorama.it

L’Iran torna a testare i missili balistici. Israele avverte Washington - A sei mesi dalla guerra lampo di dodici giorni tra Iran e Israele, Teheran ha effettuato lunedì una nuova tornata di test missilistici balistici, riaccendendo le preoccupazioni sulla stabilità regiona ... formiche.net

Esercitazione missilistica o nuovo attacco? Israele alza l’allerta sull’Iran - Un’esercitazione missilistica avviata dall’Islamic Revolutionary Guard Corps potrebbe non essere solo ciò che sembra. formiche.net

PERCHE' ISRAELE HA NECESSITA' IMPELLENTE DI ATTACCARE L'IRAN - Di Franco Londei In queste ore si rincorrono voci secondo le quali Israele vorrebbe portare un nuovo e più massiccio attacco all’Iran e più precisamente al suo programma balistico - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.