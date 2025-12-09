Raccolta di doni per i trovatelli dell’Enpa E uno scambio libri al canile per solidarietà

Il Natale al canile comunale di Arezzo si anima con iniziative di solidarietà. Fino al 25 dicembre, è possibile contribuire con doni come crocchette, coperte o pensieri scritti a mano per i trovatelli dell’Enpa. Inoltre, è stato organizzato uno scambio di libri per promuovere la solidarietà tra cittadini e adottare uno spirito di condivisione durante le festività.

Una scatola di crocchette, una coperta calda o un semplice pensiero lasciato su un foglietto. È così che inizia il Natale al canile comunale di Arezzo, dove fino al 25 dicembre è attiva la raccolta di doni per i trovatelli dell'Enpa. Un'iniziativa ormai attesa, che ogni anno mobilita decine di cittadini pronti a dare una mano agli animali più fragili. Accanto alla raccolta è nata però una novità destinata a durare: il Book Crossing Enpa Arezzo, inaugurato in questi giorni e già molto apprezzato dai visitatori. Un piccolo spazio di scambio libri dentro il canile, pensato per unire solidarietà, riciclo e cultura.

