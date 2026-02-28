Dopo la notizia della morte di Francesco Lassi, sui social sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e ricordi, molti dei quali esprimono gratitudine e affetto, con frasi come

PISTOIA Nel giro di poche ore dalla terribile notizia della morte di Francesco Lassi, i social si sono trasformati in un unico grande abbraccio collettivo alla famiglia, la moglie, il fratello e, non per ultimo, le due figlie. Una scia di messaggi, ricordi, incredulità. Perché Francesco, per tutti, era una di quelle persone che non si limitano a passare nella vita degli altri: la sfiorano, la cambiano, la migliorano. "Una persona eccezionale", scrivono in tanti. E non è un’esagerazione dettata dal dolore. È il ritratto sincero di chi lo ha conosciuto. Solo poche settimane fa, come ogni anno, aveva partecipato alla consueta cena di classe con i compagni delle elementari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La rabbia, l'amore, il dolore. Francesco vive nei ricordi. Una pioggia di messaggi: "Mi hai insegnato tanto"

