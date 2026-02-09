La condanna di Jimmy Lai è la punizione esemplare per chi chiede democrazia

L’Alta Corte di Hong Kong ha condannato Jimmy Lai a 20 anni di prigione. L’editore e imprenditore è stato riconosciuto colpevole di cospirazione, una sentenza che molti vedono come un esempio di come le autorità trattano chi si batte per la democrazia nella regione. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e si inserisce in un quadro di repressione contro chi osa opporsi al governo.

I giudici di Hong Kong condannano a vent'anni di carcere il fondatore di Apple Daily, ritenuto colpevole di collusione con forze straniere e sedizione. Condannati anche sei ex dirigenti e giornalisti del quotidiano Poteva andare peggio. Molti dei suoi sostenitori pro-democrazia – un movimento ormai completamente cancellato a Hong Kong dopo l’imposizione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale – temevano infatti che i giudici avrebbero inflitto una pena esemplare, arrivando a comminare l’ergastolo a Lai, detenuto già dal 2020 e che si è sempre dichiarato non colpevole durante i suoi 156 giorni di processo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Hong Kong condanna Jimmy Lai a 20 anni di carcere.

Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily e simbolo del movimento pro-democrazia a Hong Kong, è stato condannato per collusione con forze straniere e cospirazione sediziosa.

Condanna a 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy LaiJimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere: la corte di West Kowloon ha evitato l'ergastolo, la massima pena possibile, ma ha comminato a carico dell'ex magnate dei media di Hong Kong, tra i pr ... ansa.it

Hong Kong, Jimmy Lai condannato a 20 anni per collusione e sedizioneIl magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere per collusione e sedizione, segnando la fine di un importante processo sulla sicurezza nazionale che ... adnkronos.com

Un tribunale di Hong Kong ha inflitto 20 anni di carcere a Jimmy Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, accusato di collusione con forze straniere e sedizione. La sentenza intensifica le preoccupazioni internazionali sulla libertà di stampa e i diritti civili nella facebook

