L'arte della guerra artificiale | il caso gli agenti spia cinesi accusati di copiare i modelli di Antropic

Tre laboratori cinesi sono stati accusati di aver copiato il modello AI Claude di Anthropic, utilizzando il metodo della distillazione. Questa azione deriva da una disputa tra le due aziende, che si inserisce nella crescente competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Le accuse portano alla luce le tensioni legate alla protezione delle tecnologie avanzate e alla lotta per il controllo dei modelli generativi. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli esperti del settore.

Anthropic accusa tre laboratori cinesi di aver copiato il suo modello AI Claude usando la distillazione: l'ultimo capitolo della battaglia tra USA e Cina per il dominio nell’AI generativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Così gli hacker cinesi hanno rubato l’identità a 5 mila agenti della DigosGli hacker cinesi hanno trafugato l’identità di 5 mila agenti della Digos, causando il furto di dati sensibili. Il caso dei cinquemila agenti Digos finiti nei server degli hacker cinesiIl caso dei cinquemila agenti Digos finiti nei server degli hacker cinesi si è verificato durante un periodo di tensione diplomatico. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Hormuz e l’arte della guerra; Guerra digitale – Lezioni dall’Ucraina; David Petraeus L’arsenale della democrazia, le guerre del futuro e la necessità di difendere l’Ucraina; L'Europa può affrontare da sola lo sforzo bellico dell'Ucraina?. L’arte della guerra artificiale: il caso gli agenti spia cinesi accusati di copiare i modelli di AntropicAnthropic accusa tre laboratori cinesi di aver copiato il suo modello AI Claude usando la distillazione: l'ultimo capitolo della battaglia tra USA e Cina ... fanpage.it L’ARTE DELLA GUERRAA una manciata di giorni dal quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, dai campi di battaglia dell’Europa orientale ancora una volta si ha la conferma del fatto che l'evoluzione della con ... 9colonne.it Anche quest'anno torna lo strampalato esercizio che ci accompagna fin dall'inizio della nostra avventura editoriale: cercare la montagna, o quantomeno alcuni elementi antropico-naturali ad essa riconducibili, tra i testi delle canzoni in gara a Sanremo. Una sfi - facebook.com facebook