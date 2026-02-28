Carlo Conti ha spiegato che non c’è stato alcun veto di parentela al Festival, ma solo una decisione di non promuovere le fiction. La polemica è iniziata con le parole di Alessandro Gassmann, che si è mostrato infastidito dalla presenza di Gianni Morandi sul palco durante la gara del figlio, Tredici Pietro. Leo ha commentato che loro vanno oltre questa situazione.

A innescare il caso è stato Alessandro Gassmann, rimasto visibilmente infastidito dalla presenza di Gianni Morand i sul palco, giunto in Riviera per duettare con il figlio in gara, Tredici Pietro. Un’apparizione che ha scoperchiato un malumore covato dall’attore romano da diverse settimane, sfociato in un duro sfogo social, successivamente rimosso, che ha richiesto l’intervento diretto della direzione artistica per ristabilire la realtà dei fatti. Il cortocircuito social e le “regole non uguali per tutti”. L’origine del nervosismo di Gassmann risale a una precedente conferenza stampa, durante la quale aveva spiegato ai giornalisti di non poter andare a Sanremo come ospite per lanciare la sua nuova fiction Rai, Guerrieri – La regola dell’equilibrio (in onda da lunedì 9 marzo e tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "La polemica di Alessandro Gassmann? Nessun veto di parentela al Festival, solo scelta di non pubblicizzare le fiction": il chiarimento di Carlo Conti. La stoccata di Leo: "Noi andiamo oltre"

Carlo Conti risponde ad Alessandro Gassmann: “Nessuna regola per Sanremo, solo zero spazio alle fiction perché sono troppe”Carlo Conti risponde in conferenza stampa alla polemica sollevata da Alessandro Gassman durante la serata cover di Sanremo 2026: "Il regolamento non...

“Le cose sono andate così”. Sanremo 2026, Carlo Conti interviene dopo la polemica Gassmann-MorandiLa polemica è esplosa nel cuore della serata più attesa del Festival, quella delle cover, e ha continuato a far discutere anche il giorno dopo.

