Carlo Conti risponde ad Alessandro Gassmann | Nessuna regola per Sanremo solo zero spazio alle fiction perché sono troppe

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti ha commentato la polemica sollevata da Alessandro Gassmann, affermando che il regolamento non vieta di salire sul palco con un parente. Ha inoltre precisato che non ci sono regole specifiche per Sanremo e che ci sarà poco spazio dedicato alle fiction, perché sono molte. La discussione è nata dopo le dichiarazioni di Gassmann durante la serata cover.

Carlo Conti risponde in conferenza stampa alla polemica sollevata da Alessandro Gassman durante la serata cover di Sanremo 2026: "Il regolamento non vieta di salire sul palco con un parente. Quest'anno abbiamo deciso di non ospitare personaggi legati alle fiction Rai, visto che sono troppe, e, contrariamente al mio interesse, di aumentare gli spot di rete. È successo anche con Argentero".