Le cose sono andate così Sanremo 2026 Carlo Conti interviene dopo la polemica Gassmann-Morandi

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, è scoppiata una polemica tra Carlo Gassmann e Morandi che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media. L’incidente si è verificato nel corso della serata più attesa dell’evento, e le discussioni sono proseguite anche nelle ore successive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle cause dell’accaduto.

La polemica è esplosa nel cuore della serata più attesa del Festival, quella delle cover, e ha continuato a far discutere anche il giorno dopo. Protagonisti, a distanza, Alessandro Gassmann e la Rai, con Carlo Conti chiamato a intervenire per chiarire quanto accaduto durante la quarta puntata di Sanremo 2026. Una vicenda nata sui social e finita inevitabilmente al centro della conferenza stampa mattutina. Tutto prende forma nella notte, quando l’attore, senza mai citare direttamente Gianni Morandi, affida a Instagram un commento che lascia intendere un trattamento diverso rispetto a quello che, a suo dire, sarebbe stato riservato a lui. “Ah. quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Alessandro Gassmann interviene dopo la sorpresa di Gianni Morandi a Tredici Pietro sul palco

Sanremo 2026, cover a Dito-Pitony: polemica Gassmann-Morandi e Grignani ‘gela’ PausiniDa Mr X al ritorno di Bianca Balti, sino al trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitoni con ‘The lady is a tramp’.

Caso Morandi a Sanremo 2026, Carlo Conti replica ad Alessandro Gassmann e svela la verità sulle “regole” dopo la polemica innescata dall'attore ieri sera. - facebook.com facebook

“ Potrei rimanere io”. Con questa frase Carlo Conti ha spiazzato la sala stampa di Sanremo, tornando a parlare del futuro del Festival di Sanremo dopo settimane in cui aveva ribadito di considerare concluso il suo ciclo alla guida della manifestazione. “Ho av x.com