La Omloop Het Nieuwsblad apre la stagione delle classiche ma sul pavè bagnato è una mattanza

La corsa delle classiche è iniziata con la Omloop Het Nieuwsblad, che ha visto numerosi incidenti e ritiri tra i ciclisti. Sul percorso di pavé bagnato, ci sono state cadute e scivolate, mentre alcune squadre hanno dovuto ritirarsi per problemi meccanici. La gara ha offerto momenti di forte tensione e spettacolo, aprendo ufficialmente la stagione delle grandi corse su strada.

Cadute, scivolate, incidenti meccanici, ritiri. La Omloop Het Nieuwsblad ha regalato spettacolo, aprendo la stagione delle grandi Classiche. Vinta dal solito, ingiocabile, Mathieu Van der Poel, sul pavé belga molti ciclisti non sono riusciti ad arrivare al traguardo.