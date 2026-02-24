Wout Van Aert debutta in stagione alla Omloop Het Nieuwsblad

Wout Van Aert ha deciso di tornare alle corse dopo un inizio di stagione difficile, a causa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi. La sua presenza alla Omloop Het Nieuwsblad sorprende molti, dato che il ciclista ha scelto di riprendere in una delle gare più impegnative del calendario fiammingo. Con l’obiettivo di ritrovare forma e fiducia, Van Aert si prepara a sfidare i rivali sulla strada tra le campagne del Belgio.

Nel panorama delle classiche fiamminghe, il ritorno di un campione è al centro dell'attenzione: Wout Van Aert torna a gareggiare con la formazione Visma Lease a Bike. L'evento iniziale della stagione sulle strade pavé vede il belga schierato per l'Omloop Het Nieuwsblad, recuperato dall'infortunio occorso all'inizio dell'anno durante l'Exact Cross di Mol. L'obiettivo è confrontarsi con il debutto stagionale in una corsa di grande tradizione, segnando l'avvio di un ciclo intenso di appuntamenti. La squadra ha predisposto un parziale riassetto delle gerarchie con Van Aert chiamato a guidare la formazione come capitano designato.